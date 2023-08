A gyalogosok biztonsága érdekében átkelőhelyet létesítettek a Budai Nagy Antal utcában a Mérleg térnél. A beruházásról csütörtökön a helyszínen tartottak tájékoztatót.

A város nagyon forgalmas útvonalai közé tartozik a Budai Nagy Antal utca, amit a piac közelsége miatt sok gyalogos keresztez, ezért már régebben megfogalmazódott az igény az átkelés biztonságossá tételére. Erről Böjte Sándor Zsolt, a településrész önkormányzati képviselője beszélt. A közlekedési hatóság előírásainak megfelelően építették ki a gyalogosátkelőt, aminek kialakítása nettó 9 millió forintba került. A csomópontban módosulnak a közlekedési táblák és az útburkolati jelek, 30 km/ órás sebességkorlátozás lesz érvényben, és az átkelőre figyelmeztető, veszélyt jelző táblát helyeznek ki. A kellő megvilágítás érdekében mindkét oldalon kandelábert állították, a járda és az út kapcsolatát akadálymentesre építették át. A munkálatok két hét alatt lezajlottak, a műszaki átadást augusztus végén tartják meg.

Böjte Sándor Zsolt szólt arról is, hogy gyalogos-átkelőhelyet létesítettek a Kis utcában is a Dózsa-iskola előtt. Ennek átadása is hamarosan várható, de addig még korlátokat is telepítenek a járda szélére. Az 5,5 millió forintos beruházást a forgalom nagysága, az itt található intézmények indokolták.

Végezetül az önkormányzati képviselő arról is beszámolt, hogy a piactól északra lévő területen a Várkör utca 21-23. számú ingatlan elbontását augusztus 24-én kezdik el. Ezen a helyen újabb parkolóhelyek létesülnek 36 személyautó befogadására, mégpedig az időjárástól függően akár már ez évben.