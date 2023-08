A fűtési költségek legalább harmadával csökkenhetnek annak a beruházásnak köszönhetően, amely a napokban fejeződött be a Kis utcai intézményeknél. A korszerűsítés részleteiről kedden a helyszínen tartottak tájékoztatót.

Mint Balaicz Zoltán polgármester felidézte, az önkormányzati közgyűlés tavaly októberben és decemberben 18 pontos intézkedési tervet fogadott el az energiahatékonyság javítására, a költségek 30-40 százalékos csökkentésére. Ennek jegyében több intézményben hajtottak végre fűtésrekonstrukciót, energiatakarékosra cserélték le a világítást, napelemrendszerek telepítése kezdődött. Ezt kiegészíti a lakosság számára meghirdetett LED-csereprogram, és hasonló lehetőséggel élhetnek szeptembertől a társasházi közösségek is. Mindezek sorába illeszkedik a Kis utcai intézményeknél lezajlott fűtéskorszerűsítés, amely érinti a Tipegő Bölcsődét, a Belvárosi I. Óvodát, valamint Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezetet. Számukra eddig a fűtést és a melegvizet 40 évnél régebbi, hat darab kazánból álló telep szolgáltatta. Most a 159 millió forint értékű beruházásban a három egységet szétválasztották, és a fűtést négy helyre telepített hat kondenzációs kazán biztosítja. A használati melegvíz biztosítására az átfolyó rendszer helyett tárolókat építettek be. A nyolc hétig tartó munkálatokhoz kapcsolódóan csoportszobákat festettek ki, megtörtént a belső járda javítása, építése is, ami további 22,6 millió forintba került, tette hozzá.



A gyerekek életében meghatározó a bölcsődés, óvodás korszak, ezért különösen fontos a környezet, ahol ezeket az éveket töltik. Ezt Böjte Sándor Zsolt, a településrész önkormányzati képviselője fogalmazta meg. A részletekről szólva elmondta, hogy az energiatakarékos kondenzációs kazánokhoz új radiátorokat kellett felszerelni, mégpedig 247 darabot, és kicserélték a fűtési csőhálózatot is 2710 méter hosszban.

Horváthné Ambrus Marianna óvodavezető a beruházás kapcsán köszönetet mondott a szülőknek a türelemért, ugyanis a munkálatok idején a gyerekekkel Mikes óvodába kellett járniuk. A bölcsődét vezető Prenner Zsuzsanna azt hangsúlyozta, hogy a rendszerek szétválasztásával könnyebben tudnak a kisgyermekek igényeinek megfelelni, hiszen számukra melegebb környezet kell biztosítani.

A ZeGesz igazgatója, Horváth-Gehér Mariann a munkálatok zökkenőmentes, gyors lebonyolítását emelte ki dicsérőleg.