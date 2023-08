Nagyszabású út- és közműfelújítások zajlanak a városban, ezek sorából ugyan nem tűnik ki a Bethlen Gábor utcai járda újraépítése, de az itt élők számára fontos volt a beruházás.

Egyebek mellett ez hangzott el a helyszínen pénteken tartott tájékoztatón. Mint dr. Káldi Dávid, a térség önkormányzati képviselője kiemelte, az arányos városfejlesztést szem előtt tartva tervezetten döntöttek a beruházásról, amit gyorsított, hogy az itt élők is kérték a felújítást.

Az elmúlt esztendőben a Kinizsi Pál és Biró Márton utca közötti szakaszon az északi oldali járdát építették át 122 méter hosszban a Zala-Müllex Kft. szakemberei. A bruttó 6,5 millió forint értékű beruházásban a parkoló autók miatt megrongálódott alépítményt elbontották, betonból újraépítették, és erre került 4 centiméter vastag aszfaltréteg. A zöldfelületek határánál kerti szegélyezést is kapott az átlagosan 1,8 méter szélességű járda. A nyugati oldal felől a parkolás megkönnyítésére a kapubejárónál 58 méteren süllyesztett szegélyt építettek be, és kijavították a folyókákat a csapadékvíz elvezetésére.

Ebben az évben került sorra a déli oldali járda rekonstrukciója. A napokban befejezett munkában kerti szegély beépítésével 70 méter hosszban építették újjá az alépítménnyel együtt az átlagosan 1,4 méter széles gyalogutat, ami szintén 4 centiméteres aszfaltréteget kapott. Ennek a költsége meghaladta a bruttó 2,7 millió forintot.