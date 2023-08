Fehér Rudolf, a Lenti TE elnöke arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban a taotámogatásnak köszönhetően két kispadot sikerült telepíteni, valamint új játékoskijárót építettek a sportkomplexumban.

- Továbbá megkezdtük a garázs felújítását, az új tetőszerkezet már felkerült az épületre, új nyílászárókat építettek be, valamint a két vizesblokk felújítása is folyamatban van – mondta. - Összesen mintegy 18 millió forintot tudunk költeni a fejlesztésekre a taóból. A pályázat elnyeréséhez nagyban hozzájárult a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség támogatása és azok a lenti és nem lenti gazdasági szervezetek, melyek segítették klubunkat.

A klubvezető arról is beszámolt, hogy megkezdték a felkészülést a megyei bajnokság rajtjára, az első mérkőzésüket augusztus 13-án az újonc Murakeresztúr ellen játsszák. Edzőváltás is történt, a felnőtt együttes munkáját az eddig az utánpótlás-nevelésben dolgozó Szabó István irányítja. Négy játékos távozott a szezon végén, és 7-en érkeztek, az ifjúságiak közül is kerültek fiatalok az első csapatba. Céljuk egy szerethető, fiatal együttes kialakítása. Az utánpótlás-bajnokságokban pedig a Lenti TE hét együttese szerepel.