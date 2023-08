Nagy sikerű falunapi ünnepséget tartottak Egerváron az elmúlt hétvégén a Pincedombi Szabadidőparkban, ahol péntek este Fáraó bál alapozta meg a hangulatot, tájékoztatta lapunkat Gyerkó Gábor polgármester. Szombaton a remek időben 25 csapat mérkőzött meg a főzőversenyen. Emellett volt légpuskás lövészverseny és gyermek ügyességi verseny is. A legkisebbeket számos szórakozási lehetőség várta, ahol az ugrálóvár mellett a lufihajtogatás, a csillámtetoválás és a népi játszóház is népszerű volt. A régi járművek szerelmesei számos retró autót és motort, valamint egy IFA tűzoltóautót is megcsodálhattak. A színpadon a helyi csoportok mellett fellépett a Móka Palota, Josh és Betti, valamint a Kredenc Együttes. A több mint ezer vendéget számláló falunap Hári Attila retró bulijával zárult. Vasárnap kenyérszentelő misét celebráltak a helyi templomban, ahol Gyerkó Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet, majd megszegte az új kenyeret. Ezt követően a templomdombon található Egervári László-emlékmű koszorúzásával zárult a falunapi hétvége.