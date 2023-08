Az elmúlt hét végén megtartott rendezvény ezúttal is rengeteg látogatót vonzott. Csatlós Csilla, a település polgármestere a program kapcsán portálunknak elmondta: az önkormányzat és a helyi Déryné Művelődési Ház ezúttal is oly’ módon igyekezett összeállítani a falunapi kínálatot, hogy abban valamennyi korosztály megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, illetve egyaránt vonzó legyen a falubeliek, az elszármazottak, valamint a környező településekről érkezők számára is. A délelőtti főzőversenyen hat csapat vett részt, köztük az a részben helyi, részben távolabbról érkezett tagokból álló Németh & Németh team, amely a csülkös húsgombócos káposztájával nemcsak a zsűrit nyűgözte le, de azon szerencséseket is, akiknek volt lehetőségük megkóstolni az ételt. A versenyen emellett készült még többek között csülökpörkölt és pacal, illetve több hagyományos egytálétel is.

- A délután folyamán kulturális programokkal igyekeztünk szórakoztatni a jelenlévőket, továbbá volt egy kiállításunk, amely révén a Bázakerettyén működő, 150 bentlakásos pszichiátriai beteg ellátását és rehabilitációját magas szinten végző Aranyág Otthon a művészetterápiás tevékenységének legszebb darabjait tárta az érdeklődők elé – folytatta a polgármester. – Bemutatkozott továbbá a településen a Vlasics Borház is, a legnagyobb sikere viszont Dévényi Tibi bácsinak volt, aki egyszerre három-négy generáció tagjait varázsolta el. Imádták az emberek az általa vezetett retró zenei show-műsort, egyszerűen nem akarták leengedni a színpadról.