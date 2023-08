Lendvadedesben szombat rendeznek falunapot. A szentmise a tóparti sátorban 10.30 órakor kezdődik, majd a következő program a gulyásfőző verseny déltől. Az étel elkészítéséhez az önkormányzat húst, krumplit és tűzifát is biztosít. Értékelik is az elkészített étkeket, az eredményeket 15 órakor hirdetik ki. A kulturális műsorban 15.30-tól fellép a Kerimbózsa Táncegyüttes, a White Tiger Rock and Roll, R-stone, majd a Fáraó zenekar és végül Boros Beni adja a talpalávalót a bálban.