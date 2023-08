A rendezvény elsősorban a zalai borvidék népszerűsítését tűzte ki célul, ahol öt remek zalai borászat különféle tételeit kóstolhatták a látogatók. A nedűk az egyre nagyobb sikerekkel büszkélkedő Zalai Borvidék két körzetéből: a Csáfordi és a Kis-Balatoni körzetből származnak. Az úgynevezett borsuli sátorban a Kányaváry Borbirtok borászának vezetésével rapid borkóstolókat is tartanak, ahol sok tétel mellett például a zalai zászlósbort, a Hegykét is megkóstolhatják az érdeklődők. Ám ottjártunkkor a látogatók többsége a kivételes panorámában gyönyörködött a fűbe kihelyezett pihenőszékeken ülve. A Kis-Balaton mögött ugyanis feltűnt a Badacsony sziluettje is. Néhányan már kóstoltak a kínálatból, így tett az egyik házigazda, ifjabb Szabadics Zoltán, aki barátnőjét, Scheiber Esztert egy Kányaváry Pirkadat nevű rozéval kínálta meg. A zenei programok délután kezdődtek, aki még most elindul annak 18.30 órától DR BRS zenél, majd 20.30 órától a Halott pénz együtt ad koncertet. Ezt követően BZZ After Party és retro disco kínál kikapcsolódást.