Kovács Imréné, az intézmény vezetője portálunknak elmondta: mivel a tábor lebonyolítása számukra is tanulási folyamatot jelentett, így azt próbaképpen egyelőre csak nagycsoportos gyermekek számára hirdették meg. A 28 fős keretlétszám így is viszonylag gyorsan feltelt, ami azt mutatja, hogy mind a szülők, mind a gyerekek részéről igen élénk érdeklődés mutatkozott a program iránt, ezért lehetőség szerint a jövőben is szívesen szerveznének még hasonló programokat.

A tábor zalalövői központtal zajlott, az intézmény pedagógusai minden napra más jellegű elfoglaltságot igyekeztek a jelentkezők számára biztosítani. A résztvevő gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően ezek között rengeteg volt a játék, a mozgásos foglalkozás és a mese, de volt olyan napjuk is, amely az egészséges életmód, az egészségmegőrzés jegyében telt el, máskor pedig a természetvédelem és a tudatos környezeti gondolkodás került fókuszba. Emellett szerveztek kézműves-foglalkozásokat és önismereti játékokat, illetve a gyerekek megtanulták a csoportszerveződés alapjait is. A kirándulások és séták sem maradtak el, így Szalafőn megtekintették az Őrségi Népi Műemlékegyüttest és a skanzen közelében található bölényrezervátumot, ellátogattak a helyi Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület bázisára, voltak a Zala folyó mellett található lovasparkban, s megtekintették a helyi Salla Múzeum kiállítását is. Utóbbi program során – egy múzeumi séta keretében – lakóhelyük múltját is megismerhették a gyerekek.