A borrendek fontos szerepet töltenek be: összekötik a borászatot a tájjal, kultúrával, múlttal és hagyománnyal. A Da Biebere Zalai Borlovagrend szellemiségében és külsőségeiben a zalai hagyományokhoz és a történelmi emlékekhez kapcsolódik; tagjai ezzel is jelzik elkötelezettségüket és szeretetüket szűkebb hazájuk iránt. Sokat tesznek a zalai borok népszerűsítéséért, valamint hírnevének öregbítéséért. A borlovagrend történetén kívül arról is beszélgettünk a ZAOL podcast adásának vendégével: Dr. Brazsil Józseffel, a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnök-nagymesterével, hogy hogyan alakul ki egy-egy élményből egy egész életút.