A Zala Megyei Népművészeti Egyesület szerda délután pakolta két teherautóra a portékákat és a mesterségbemutatókhoz szükséges eszközöket, szerszámokat, alapanyagokat. Idén harminc tag utazik a fővárosba, hogy a Szentháromság Parkban felállítsák a standokat. A rendezvény idei kiemelt témája a Petőfi-emlékévhez kapcsolódóan a népi paraszti konyha bemutatása lesz, ám azt különleges módon teszik a zalaiak.

Miszori Csaba fuvarozó a teherautó platóján állt, miközben sorra adogatták fel a gondosan elcsomagolt tárgyakat a népművészek. A sátrak, székek egy másik járműben kaptak helyet. A tagok már gyakorlott utazók, hiszen egy kivételével (amikor a vezérjurtát avatták fel 1996. augusztus 20-án) az összes Mesterségek Ünnepén jelen voltak – mondta Devecz Zsuzsa egyesületi elnök.

- Már hónapok óta izgatottan készülünk a nagyszabású rendezvényre. A Petőfi-emlékévhez kapcsolódóan ezúttal a jeles poéta közkedvelt, „Befordultam a konyhára...” című verséhez kapcsolódóan a népi paraszti konyhát kell megjeleníteni. Ahogy tőlünk megszokhatták, mi ezt a témát sem tradicionális módon dolgoztuk fel. Évek óta a népművészetünk megújításáért tevékenykedünk, így most is olyan mesterségbemutatókkal várjuk a közönséget, ahol a modern konyha eszközeinek, hasznos tartozékainak a készítését leshetik el tőlünk. Természetesen viszünk magunkkal fakanalakat, edényeket, de mellette megmutatjuk, hogy miként kell széket bekötni, konyhai tartóeszközöket, kosarakat vesszőből fonni, modern konyharuhákat szőni. Látványos lesz a közkedvelt kovácssátrunk is, ezen kívül fafaragó-, szövő-, fazekas- és hímzőműhelyt rendezünk be.

Devecz Zsuzsa egy másik érdekességet is említett, ugyanis a témához kapcsolódóan életre keltenek egy zalai konyhakertet, gyógynövényekkel, fűszernövényekkel, a látogatóknak pedig jelképes ajándékkal kedveskednek.

A standok elemeit külön járműben szállíották

Fotó: Pezzetta Umberto

Izgalommal várják mindig azt is, hogy az adott évben ki kapja meg az Év Műhelye díjat, amit a kis, közepes és nagy egyesületek közül ítélnek oda egy-egy társaságnak. Tavalyelőtt az elismerést a nagy egyesületek kategóriában a Zala Megyei Népművészeti Egyesület Zalai Ifjúsági Stúdiója kapta. Lapunk érdeklődésére egyik tagjuk, Sepsi Csombor Márton harmadéves villamosmérnök hallgató elárulta: tíz éve az egyesület tagja, leginkább a pásztorművészetet kedveli. Nagy Béla fafaragó szakkörébe jár, a mostani ünnepségen a kanálfaragást demonstrálja.

A 37. Mesterségek Ünnepének idei díszvendége Csehország lesz. A bemutatók mellett egész nap vásári komédia, utcaszínház, bábszínház, gyermekprogram, esténként pedig táncház szórakoztatja a közönséget. Augusztus 20-án délután a mesterek felvonulásával és kenyérszenteléssel köszöntik az államalapítás ünnepét.