1937-ben született Nagykanizsán, majd a közgazdasági technikum elvégzése után több évig tanácsokon, majd a Földműves-szövetkezetnél dolgozott. A Zalai Hírlaphoz 1968-ban került, főmunkatársként elsősorban az agrárium aktualitásait dolgozta fel, de több évig katonai tudósítóként is tevékenykedett. Bekapcsolódott a Magyar Újságírók Országos Szövetségének munkájába is, a Szövetkezetpolitikai Szakosztály vezetőségi tagja volt. Többször elnyerte a Zalai Hírlap szerkesztőségi nívódíját. Szerette a kertészkedést, a borászkodást, a színházat, a klasszikus zenét és a magyar nótát is. Nemecz Ferenc nyugdíjba vonulásáig dolgozott lapunknál.