Mint azt Horváthné Zsovár Katalin, Balatonmagyaród közművelődési szakembere elmondta: pénteken megtartották harmadik alkalommal a Szúnyogokkal táncoló éjszakai túrát, 12 csapat részvételével. A túra este 8 órakor kezdődött, a csapatokat 20 percenként indították, útközben 7 ellenőrzőponton mutathatták meg ügyességi és logikai tudásukat. A túra végeztével zsíros kenyérrel és finom italokkal várták őket vissza a bázisra. Minden csapat nagyon jól érezte magát, az éjszakában hallani lehetett, amint néhány csapat tagjai vidáman dalra is fakadtak séta közben.

A Galamboki Hagyományőrző Népdalkör zalai népdalokat adott elő

Fotó: ZH

A szombati falunap 8 órától indult főzőversennyel, itt 11 csapat mérte össze főzőtudását a bográcsos ételek versenyében. Sok finom gasztronómiai remekmű született, ezeket Szlovéniából érkezett zsűri bírálta. A délután Erdős János polgármester és Papp-Erdős Adrienn, a Kis-Balaton Alapítvány kuratóriuma elnökének köszöntőjével indult, majd ebéd után kulturális programokkal folytatódott a nap estig. Délután lángossal vendégelték meg a szervezők a jelenlevőket, volt tombolasorsolás is, több vállalkozók által felajánlott értékes ajándék talált gazdára.

A Sky Együttes Miskolcról érkezett, retró és operettslágereket adtak elő

Fotó: ZH

A rendezvény keretében a helyi kőszobrász, Visy József kiállítását is meg lehetett tekinteni. A neves alkotó nemrég költözött a faluba, keze munkája megtalálható olyan Párizs környéki nevezetességeken, mint a Louvre, a Diadalív, a Bourbon-palota, a versailles-i kastély épülete vagy a Concorde tér szobrai. Több nemzetközi kiállításon is részt vett már. Emellett színes kísérőprogramok is színesítették a napot: volt többek között kézműves kirakodóvásár, ugráló várak, a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jóvoltából pedig ki lehetett próbálni a tűzoltóautót.