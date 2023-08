A 15 órás képzés során a tesztmérnök szakon bevezetett projektmódszertan tapasztalatait felhasználva a középiskolások oktatását egyszerűbb feladatokon keresztül végezték el - mondta a képzés egyik vezetője, Decsi Péter tanársegéd, a Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet oktatója. - Többek között egy űrhajó interface programozást is elvégeztek a gyerekek. A feladatokat és az ehhez kapcsolódó elméleti anyagokat a diákok online felületen találhatták meg, ennek köszönhetően mindenki a saját tempójában haladhatott, a képzést végző egyetemi oktatók az egyéni igényekre reagálhattak.

A diákok a feladatokat csoportmunkában oldották meg, így együttműködési készségük, kommunikációjuk is fejlődött és betekintést nyertek az egyetemen zajló projektalapú képzés gyakorlatába.

A képzésen részt vettek csoportképe a tanúsítvány átvétele után

Fotó: Jóna István

Mivel a Pannon Egyetem által szervezett tehetséggondozó programról van szó, a képzést sikeresen teljesítők a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárás során többletpontot is kapnak, ha a PE mérnöki képzéseire jelentkeznek- tájékoztatott Decsi Péter. A már érettségizettek számára is nyitva álló program januárban folytatódik, s kiegészül nyelvi kompetenciákat emelő kurzusokkal is.