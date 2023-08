Elmondta: a város lakóit és a Letenyére látogatókat a négy nap alatt változatos és színes programok várják, amelyek egy része kifejezetten szórakoztató jellegű lesz. A nyitónapon 18 órakor a települési értéktárról készült kiadványt és egy helyi születésű festő- és grafikusművész, Kalivoda Kata két évvel ezelőtt megnyitott emlékszobáját mutatják be az érdeklődőknek. Ugyanekkor tartják a XXII. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításának megnyitóját is. Dömök József azt is hozzátette: Kalivoda Kata emlékszobájának bemutatója azért került be a Hármashatár fesztiválnak is nevezett rendezvény programjai közé, mert átadása a pandémia alatt történt, így kevesebb figyelem övezte azt.

A péntek a képzőművészeté lesz, ekkor tartják a XXVII. Mura-Art Nemzetközi Festő Szimpóziumot, amire a helyiek mellett elsősorban horvát és szlovén alkotókat várnak, de további hazai közösségek, például a Balaton-Art és a Csók István Művészeti Kör tagjai is csatlakoznak a programhoz. Ehhez a programhoz kiállítás is társul, amit 15 órakor nyitnak meg a városi könyvtárban,

Az idei fesztivál fő napja szombaton lesz, ekkor rendezik meg a Mura Menti Bornapot, továbbá ezen a napon folksátorral, népi kismesterségek bemutatóival, valamint kulturális és szórakoztató programok sokaságával várják az érdeklődőket. A helyi szereplők mellett fellép az énekes Henna, műsort adnak a Decsi Testvérek, lesz az alkalomhoz illő táncszínházi produkció, este pedig egy Queen tribute zenekar szórakoztatja a közönséget. Az idei Mura Menti Napok programja vasárnap 10.30 órakor zárul a Szent István-napi városi ünnepséggel és a 30 éves Makona Bibliotéka kiállításának megnyitójával.