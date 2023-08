A Vindornyalaki Római Katolikus Szentháromság templomban 11 órakor kezdődő szentmisén Tál Zoltán, a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosa megemlékezett a családban elhunytakról, és méltatta a családi összetartozás erejét. Az alkalomra jó barátunk, Horváth Tihamér vállalkozó, a Vindornyalaki Öreghegyi Apartmanok tulajdonosa, felajánlott egy mangalica sertést.

Mint 2007-ben, az első találkozón, úgy most is, emlékfát ültettünk, fényképezkedtünk, melynek során a családok bemutatkoztak. Ellátogattunk a helyi temetőbe is, tisztelegve őseink sírja előtt.

A finom falatok mellett – a közel 200 éves vadgesztenyefa árnyékában – jó ízű beszélgetésekben lehetett részünk, és megerősítést kaptunk a találkozó folytatáshoz.

A nagycsalád nevében köszönjük a támogatásokat, köszönjük továbbá a Vindornyalaki Önkormányzatnak a helyszín biztosítását, ahonnét gyökereinket eredeztethetjük.