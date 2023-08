A Helyi Értékek Házánál gyűltek össze az esős napon a klub aktív és egykori úszói, szülőkkel, családtagokkal, vendégekkel közösen. Kiss Tamás, a Lenti GYÚK elnöke, edzője elmondta, hogy az úszók szüleinek ötlete alapján jött létre az esemény, második alkalommal, hiszen 2019-ben is tartottak már egy családi napot. A mostani egyben záróprogramja az eddigi éves munkának és a nyári táboroknak.

A családi napon volt kreatív kézműves foglalkozás Lengyelné Csondor Katalin gyógynövénytermesztő közreműködésével, illetve a Németh-Fa Kft. jóvoltából kézügyességi foglalkozás keretében famegmunkálással ismerkedhettek a gyerekek és játékokat készíthettek. A pincepörkölt megfőzését Kovács Krisztián vállalta, este pedig az Éjszakai Járat zenekar adott koncertet.

Fotó: Korosa Titanilla

A szombati családi nap alkalmából megnyílt egy kiállítás is, mely az úszóklub történetét mutatta be. A tárlat anyagának összeállításában a városi könyvtár munkatársai segítettek az úszóklubnak. A kiállított fotók, dokumentumok, érmek, díjak, egyéb tárgyak egy része már látható volt a Lenti mint fürdőváros című kiállításon a könyvtárban, hiszen a Lenti Gyógyfürdő Úszó Klub a város egyik meghatározó közössége. Az ott összegyűjtött anyagot erre az alkalomra kibővítették, sok úszót megszólítva a különböző korosztályokból. A gyűjtemény bekerül a Digitális Értéktárba is, melynek alapja egy pályázat keretében összegyűjtött anyag, a város régi és jelenlegi közösségeiről. Az értéktárat folyamatosan bővítik a könyvtárasok és várják a lejegyzésre érdemes történeteket, dokumentumokat, tárgyakat.