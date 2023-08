A Szűzanya ünnepe kapcsán szólt arról is, gondoljuk el, mi mindenre képes egy földi édesanya gyermekéért, s ennek tudatában képzeljük el, mire képes értünk égi édesanyánk? – tette fel a költői kérdést az apát.

– Sokszor várunk a csodára, de nem teszünk érte. Mindegy, hogy milyen körülmények között élünk, hány évesek vagyunk, milyen egészségesek: ha semmi mást, imádkozni a másikért és népünkért tudunk. A Szűzanya hányszor megtehette ezt. Bízzunk benne, az ő hathatós segítségében, és ezt a hitet ne veszítsük el a hétköznapokban sem – szólt a jelenlevőkhöz az apát. – Testvéreim! Mit viszünk haza? Ez a legfontosabb. Miért jöttél ide, mit szeretnél ma itt kapni? Mi a viszonyod a földi és az égi édesanyáddal? Mit akarsz holnap, holnapután, jövő ilyenkor ezekkel a kapcsolatokkal, az Istennel, vagy akár az elviselhetetlen szomszédoddal? Nem tudjuk megkerülni ezeket a kérdéseket, nem tudjuk becsapni az Istent, bár sokszor megpróbáljuk. Nagyboldog­asszony ünnepe mindig arra biztat, sőt kötelez bennünket, magyarokat, hogy ne csak a saját érdekeinket nézzük, hanem a népünkét is. Nagyon fontos, hogy egyszer a Szűzanya köténye alatt megint egyesüljünk. Ehhez az is kell, hogy elfogadjuk a másik igazát, hiszen ő is az Isten szavát közvetíti. Aki ma ide el tudott jönni, az gazdag ember, hiszen itt van az Isten színe előtt. Együtt vagyunk, együtt imádkozunk és kérjük a boldogulást itt, a földön és az örök életben.

Kápolna, harangláb és Mária-forrás

A Remetekertben álló kápolnát a Szűzanya tiszteletére szentelték, s a zarándokhelyet Nagykapornak mellett a közeli Misefa, Padár, Tilaj, Szentpéterúr, Nemesrádó és Orbányosfa polgárai is magukénak vallják, továbbá az ottani erdőket kezelő Zalaerdő Zrt. munkatársai, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park is, amelynek Ciklámen tanösvénye a kerten vezet keresztül, írja honlapján a Zalaerdő Zrt. A tanösvény állomásai között föllelhetjük az erdőrezervátumot, a szálaló és a vágásos erdőgazdálkodást bemutató területeket, és a Remetekert ékét, a kis kápolnát, mellette a haranglábbal és a közelében fakadó Mária-forrást.

A Remetekert története a török időkig nyúlik vissza, amikor Nagykapornak kiürült, az emberek az erdőbe menekültek, és ott kezdtek el gazdálkodni. Az 1600-as évek közepén jezsuiták telepedtek le a területen, s főként állattenyésztéssel és erdőgazdálkodással foglalkoztak a hitéleti szolgálat mellett. A hagyomány szerint nevét onnan kapta a hely, hogy korábban a nagykapornaki bencés apátság szerzetesei közül többen remeteként éltek itt, s az ő sírjukat rejti a föld.