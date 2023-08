A Karosi Korzó szabadtéri színpadán tartott megnyitó ünnepségen Novák Ferenc polgármester és dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymestere mondott köszöntőt. Előbbi arról beszélt, hogy bár ma a termálvíznek van meghatározó szerepe a város életében és idegenforgalmában, ám a szőlő- és a borkultúra jóval korábban megjelent már a településen, amit többek közt az is jelez, hogy Zalakaros jelképei között a szőlő, a szőlőtőke és a bor egyaránt szerepel.

- Természetesen feltehetjük azt a kérdést, hogy mire való a borivás? – folytatta a polgármester, majd a választ is megadta: „a jó bor fogyasztása megnyitja a lelket a társalkodáshoz, segít meglátni a másik emberben a nagyszerűt, a nőben pedig a szépet”. Novák Ferenc köszöntője végén azt is kiemelte: az elmúlt esztendőben Zalakaros elnyerte a Magyarország legkedveltebb borvidéki települése címet is, s ennek örömére szombat estére közös koccintásra hívta a városlakókat, valamint a településen pihenő és nyaraló vendégeket is.

Dr. Brazsil József először arról beszélt, hogy a szőlő érése körülbelül két hetes késést mutat a sok éves átlaghoz képest, majd a zalakarosi rendezvényt méltatta. Mint mondotta: a kitelepült borászatoknak köszönhetően több mint száz különféle bor kóstolására nyílik lehetőség a rendezvény alatt, s biztatta is erre a jelenlévőket.

A Cézár Winery Borászat főborásza, Luis Fuentes és Novák Ferenc a Város bora címért járó díszoklevél és kupa átadása után

Fotó: Gyuricza Ferenc

A megnyitó ünnepség részeként került sor a Város bora címért járó díszoklevél és kupa átadására is. A díjazott italt – a Cézár Winery Borászat 2022-es évjáratú irsai olivérjét – Bertók Dániel református lelkész és Fodor Balázs diakónus áldotta meg. A Cézár Winery Borászat képviseletében Luis Fuentes főborász mondott köszönetet az elismerését, amit immár sorozatban harmadik alkalommal nyertek el. A megnyitó ünnepség zárásaként, ahogy minden évben, úgy most is a Zalakarosi Dalárda mutatta be műsorát, míg bornapok folytatásaként a hétvégén a dr. Brazsil József által említett borkóstolási lehetőség mellett kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket.