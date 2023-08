Minderről Birkás Zoltán, a település polgármestere beszélt lapunknak, aki elmondta miután a Covid-járvány időszakában az addig szokásos nyári nagyrendezvényüket, azaz a falunapot nem tarthatták meg, így annak kiváltására 2022-ben egy más jellegű program megszervezésével próbálkoztak. Ez volt a családi nap, ami már első alkalommal is jól sikerült, így annak hagyománnyá nemesítésére szánták el magukat.

- Amikor a családi nap megrendezése mellett döntöttünk, egy bizonytalan időszaka volt életünknek – folytatta a polgármester. – A Covid-járvány miatt sorra maradtak el a programok, a megelőző évben nekünk is vissza kellett mondanunk falunapra már leszervezett fellépőket, s magát a rendezvényt is le kellett mondanunk. Miután nem akartunk még egyszer hasonló helyzetbe kerülni, ezért váltottunk. A családi nap egészen más jellegű, visszafogottabb rendezvény, de sokkal bensőségesebb, meghittebb a hangulat. Azt, hogy jó úton járunk, az idei program sikere is tanúsítja. Ezúttal már több a résztvevő, s nemcsak Kistolmácsról, hanem a környező településekről is sokan érkeztek hozzánk. Szerencsére az időpontot is sikerült úgy kiválasztani, hogy az időjárás is mellettünk volt, azaz semmi sem zavarja az együttlétet.

Az idei családi nap során a Máltai Szeretetszolgálat által szervezett népi játszótér, továbbá arcfestés, lovaglási lehetőség, valamint közös kürtös kalácssütés is várta még a résztvevőket, a polgármester elmondása szerint a jelen lévő gyermekek talán ez utóbbit élvezték a legjobban a nap során. A szervezők emellett bográcsos ételekkel is megkínálták a résztvevőket, a vendéglátáshoz Nagy Tibor és párja, Lőrincz Andrea hagyományos cigánylecsót, Lábodi Attila és Birkás Zoltán pedig vargányás csülökpörköltet készített. Az ebéd közös elfogyasztását követően a mulattató énekes, Éder Gábor szórakoztatta meg a jelenlévőket.