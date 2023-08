Ács Anita, a civil szervezet elnöke úgy fogalmazott lapunknak: a program mellett az volt a fő céljuk, hogy egy kötetlen, vidám hangulatú napot töltsenek együtt azokkal a gazdákkal és családtagjaikkal, akik az egyesület által mentett kutyákat befogadták. Helyszínnek pedig azért Zalalövőt választották, mert a környéken itt található színvonalasan kialakított, megfelelő infrastruktúrával is rendelkező kutyás strand.

- Az egyesületünk fő profilja a bántalmazott, például tartósan láncon tartott, az utcára került, vagy nem kívánt szaporulatból származó kutyák mentése – folytatta Ács Anita. – Sajnos, erre a mai napig szükség van, nagyon sok esetben kérik a segítségünket.

Az egyesületi elnök konkrét példákat is említ. Mint mondja: hiába szerepel az állatvédelmi törvény paragrafusai között, hogy huzamosabb időn keresztül nem tartható kutya láncon, továbbra is nagyon sok helyen fordul elő, hiszen a jogszabály betartatására nincs kapacitása a hivatalos szerveknek. Az is általános jelenségnek mondható, hogy a tulajdonos elhunytával a kutyák utcára kerülnek. A számos eset miatt cicákkal nem is nagyon tudnak foglalkozni, pedig ott még nagyobb a szaporulat.

- A megoldást az ivartalanítás jelentené, erre ösztönzünk minden felelős gazdit – emelte még ki Ács Anita. – Nemcsak a cicák, a kutyák esetében is, hiszen erőfeszítéseink ellenére sem találunk annyi jó gazdát, mint amennyi a mentett kutyáink száma.