A balesetek többsége Letenye térségében történt, azon a rövid részen, ahol a két autópályaszakasz összeér, illetve ahol a fel- és lehajtósávok is találhatóak. Információink szerint a kiváltó okok között lehetett a sebesség helytelen megválasztása, de az útviszonyok figyelmen kívül hagyása is. Az érintett részen ugyanis nagy ívben kanyarodik az úttest, emiatt az esőtől vizessé vált burkolaton megváltozik a járművek tapadása, azaz könnyebben előfordulhatnak kisodródások, megcsúszások. A balesetet szenvedett járművek többsége szalagkorlátnak ütközött, volt köztük olyan is, amelyek át is szakította azt. A balesetek többsége ezúttal nem okozott személyi sérülést, azonban a helyszínelési-mentési munkálatok ilyenkor tovább akadályozhatják a forgalmat, ami újabb veszélyhelyzeteket idézhet elő.

Az általunk megkérdezett szakértők szerint a nyári időszakban, a szabadságolások idején rengeteg külföldi személygépkocsi közlekedik hazánk közútjain. Köztük olyanok is, amelyek vezetői egyáltalán nem rendelkeznek helyismerettel, vagy már huzamosabb ideje ülnek a volán mögött, ettől fáradtak, koncentrációjuk kihagy. Ilyenkor a saját érdekünkben még fokozottabb figyelemmel vegyünk részt a közlekedésben.