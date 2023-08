Dékány Péter, a DK választókerületi elnöke a párt sajtótájékoztatóján elmondta: „az orbáni infláció miatt idén a szokottnál is nehezebb ez az időszak a gyermekes családoknak”, éppen ezért szeretnének segíteni, s ehhez várják a város polgárainak, vállalkozásainak támogatását is. Szerinte a rezsi és a megélhetési költségek növekedése „elviszi az emberek pénzét”, így nagyon nehéz ez az időszak a gyermekeket nevelőknek. Hozzátette, a DK tagjai jelentős mennyiségű tanszert vásárolnak minden évben, de szükség van további adományokra is.

Kovács Viktória, a párt választókerületi alelnöke ismertette: piacnapokon, szerdán és szombaton 9 és 12 óra között várják a tanszereket a DK Fő téri irodájában, ezután pedig egy civil szervezet osztja szét a rászorulók között a táskákat, füzeteket, tolltartókat és egyéb, az iskolakezdést segítő eszközöket. Tavaly ebben az akcióban több százezer forint értékű felajánlás érkezett, s hasonlóra számítanak idén is.