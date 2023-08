- Néhány esztendeje újragondoltuk a Kölcsey természettudományi képzését, így amellett, hogy a tanév során folyamatosan működik a biológia mesterkurzus, év végén és elején genetika és evolúció táborokat is tartunk - mondta Makovecz Tamás intézményvezető. Hozzátette, fontos, hogy megmutassák tanulóiknak, miről szól a természettudomány, s ha ezt élményszerűen teszik, már elérték a céljukat.

A tudásgyarapító programot harmadik alkalommal szervezték meg a genetikai tábort követően - ezt már Boncz Dániel biológiatanár, a természettudományos munkaközösség vezetője mondta el érdeklődésünkre. A tematikát illetően a populációgenetikával kezdtek, ami az érettséginek az egyik témája. Csütörtökön a fejlődés két fő típusát tekintették át, azt, hogy hogyan alkalmazkodnak az élőlények a környezethez, s ez alapján kire hat jobban a szelekció, a természetes kiválogatódás. Boncz Dániel fontosnak tartja, hogy a képzésbe gyakorlati részeket is beillesszenek az előadások, prezentációk mellett. A munka a táborban kötetlenebb formában folyik, a témát a megszokottól eltérő módon közelítik meg.

Tábori csoportkép, a diákok között Boncz Dániel és Makovecz Tamás

Fotó: Szakál Eszter

A diákok tableten vagy internetes oldalakon feladatokat oldanak meg. Legóból molekuláris törzsfát készítenek, modellezik Darwin hajóútját, de makettekkel a mélység evolúcióját is szemléltetik. Biokémiás, mikropipettás gyakorlatokat végeznek, s vannak mikroszkópos felfedezések is. Van könyvsarkuk, újdonságként pedig egy olyan evolúciós társasjátékot is kipróbáltak, amit Amerikában fejlesztettek ki. Használata közben az evolúció mechanizmusát láthatták, azt, hogy milyen gyorsan változik a környezet. Boncz Dániel szerint nagyon jó játékos formában átültetni a diákokba az evolúcióval kapcsolatos gondolatkört. Egy különleges feladat is várt a táborozókra, amikor halat kellett boncolniuk, ezzel a halanatómiát vizsgálták meg.

Idén tizenhatan jelentkeztek a táborba, egyikük, Nagy Márton Róbert szerint nagyon jó a tudásanyag összeállítása, hiszen részletesebb információkhoz jutnak az evolúcióval és a populációgenetikával kapcsolatban. Ennek az érettségin nagy hasznát veszik majd, Márton ezért úgy véli, minden tanulónak jó, ha eljön a táborba, hiszen másokkal szemben ezen a szakterületen komoly előnyre tehet szert.