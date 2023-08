– A jótékony célú adományboltok hálózatát a 7mérföld Közhasznú Nonprofit Kft. hozta létre Nyugat-Magyarországon még a 2010-es években. A PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány tőlük vette át először a szombathelyi, majd a zalaegerszegi üzlet működtetését – így idézte fel a kezdeteket Pohánka Edit, a PontMás Alapítvány kuratóriumi elnöke. Mint mondta, a közösségi boltba olyan jó állapotban lévő ruhákat, használati eszközöket, berendezési tárgyakat lehet adományként leadni, melyekre a korábbi tulajdonosnak már nincs szüksége.

Ruhák, játékok, könyvek közül is lehet válogatni

Fotó: Szakál Eszter

Az átvevők a jó állapotú és minőségű holmikat kiárusítják. Mivel használt portékákról van szó, az árak természetesen mérsékeltebbek, olcsóbbak, mint másutt. Az eladásból származó bevételt jótékony célra fordítják, az alapítványon keresztül az autista gyermekeket és családjaikat támogatják. Speciális családi napokat szerveznek, oktatási intézményeket segítenek, hozzájárulnak az ott folyó minőségi munkához. A karitatív működést jól mutatja szlogenjük, mely már a kirakaton is olvasható: Akár adsz, akár veszel, mindenképpen jót teszel. Ezzel arra utalnak, hogy az együttműködés hasznos azoknak, akik elhozzák feleslegessé vált dolgaikat, hiszen nem dobják ki, s nem kell többé rakosgatni. Így mások is hozzájuthatnak olyan árukhoz, melyeket még használni tudnak. Zalaegerszegen ruhát, cipőt, a lakásban elhelyezhető tárgyakat, háztartási eszközöket fogadnak, de sokan visznek be hozzájuk játékokat, könyveket is.

Pohánka Edit azt mondja, nem a tehetősek járnak hozzájuk vásárolni, náluk a szoros költségvetésből gazdálkodók is megtalálják a számukra szükséges termékeket. Megemlíti, hogy akadnak gyűjtők és törzsvásárlók is, akik a boltban nem várt kincsekre bukkannak. Volt olyan eset, amikor valaki egy régen kiadott, ám már nem kapható dokumentumra lelt a kínálatot böngészve. A kisgyermekesek pedig egy-egy újszerű játékot vagy a gyorsan kinőhető kategóriába tartozó ruhácskát vittek innen haza. A shopban időről időre igyekeznek egy-egy akcióval kedveskedni az érdeklődőknek, ilyenkor a jótékonyságot még magasabb szintre emelik. Az egyik ilyen időszak augusztusra esik, amikor a tanévkezdést segítve a készletből féláron lehet válogatni. A legújabb leértékelés augusztus 7-én már elkezdődött, az árleszállítás visszavonásig érvényes.