– Augusztus vége felé közeledve elmondható, hogy ez a hónap kárpótolt bennünket a júniushoz képest, kiemelkedően teljesít a fürdő – mondta. – Legnagyobb örömünkre augusztus 20-a után is kitart a kánikula, sőt egészen vasárnapig hasonló időt jósolnak. Jó hír a strandolóknak, hogy egészen szeptember 3-ig nyitva tartunk teljes kapacitással, egyszóval 16 szabadtéri medencénk mindegyikét használhatják a vendégeink. Az elmúlt napokban 3500-3800 fő látogatott naponta hozzánk, de előfordult olyan is, amikor egyetlen nap 4500 főnél is többen váltottak jegyet.