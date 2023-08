A kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész a Zala vármegyei Alsórajkon született 1884-ben Strobel Zsigmond kántortanító és Hampó Rozália gyermekeként. Családjával pár évig Nagypáliban is laktak. Tanulmányait az Iparművészeti Iskolában, a Mintarajziskolában végezte, egy évig Bécsben képezte magát, többször vett részt külföldi tanulmányutakon. 1909-től rendszeres kiállítóként jegyezték. Pályája a két világháború között teljesedett ki. Számos emlékművet és portrét készített. A harmincas években Angliában dolgozott, Londonban önálló műtermet tartott fenn. Modelljeit enyhén idealizáló módon jelenítette meg, s hamarosan az angol társasági elit és a királyi ház kedvelt portrészobrásza lett, néhány év alatt közel hetven modellje volt. Megmintázta a későbbi II. Erzsébet angol királynőt és George Bernard Shaw drámaírót is. Az elkészült műről Shaw állítólag úgy nyilatkozott, hogy az jobb, mint az eredeti. Művei Angliában, az Amerikai Egyesült Államokban, Indonéziában is megtalálhatók. Hazai köztereken több, mint ötven alkotása áll. Évtizedeken át a Képzőművészeti Főiskola tanára volt, Zalaegerszeg 1970-ben választotta díszpolgárává. Alsórajki szülőházára emléktábla került, emlékkiállítása pedig Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeumban 1976-ban nyílt meg. Az épület előtt az Ad astra és a Vénusz születése című szobrának másolata fogadja a látogatókat.