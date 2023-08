Kisvidrát mentettek Keszthelynél a vízimentők

Vasárnap a keszthelyi bázison szolgálatot teljesítő vízimentők a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkáját segítették egy fokozottan védett emlős, egy kisvidra mentésében, olvasható a VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE közösségi oldalán. A hétvégi beavatkozásokat taglaló bejegyzés egy hozzászólásából az is kiderül, hogy az aprócska négylábú a Somogy vármegyei Petesmalmi Vidrapark lakója lett. A további beavatkozások közt szerepel egy hajótűz, amelyhez szombaton 11 órakor riasztotta a mentésirányítási központ az Alfa sürgősségi hajót a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság jelzése alapján. Mire az egység a helyszínre érkezett, a kigyulladt hajó vezetője sikeresen eloltotta a tüzet, személyi sérülés nem történt. Az Alfa személyzete a Balatonakali mólóhoz vontatta a hajót, ahol a tűzoltóság átvizsgálta azt, írják. Balatonszepezd központi strandján egy fürdőző bokasérülés szenvedett, amit a strandolók jeleztek a vízimentőknek, ők rögzítették a sérült testrész, majd az OMSZ helyszínre érkező egysége kórházba szállította a sérültet. Ezzel az esettel együtt a strandi vízimentők összesen 70 könnyű sérültet láttak el a hétvégén. S egy jó hír a beszámoló végére: múlt héten újabb hét strandi vízimentő végezte el sikeresen a tanfolyamot.

Könyvtáros szakmai fórum, kanizsai elismeréssel

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 54. Vándorgyűlésén Tatabányán 23 fő vett részt a zalai szervezet tagjai közül. Az eseményen elismerést vehetett át Czupi Gyula, a nagykanizsai Halis-könyvtár igazgatója. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1985 óta minden évben felkéri a szakmai szervezeteket, hogy a könyvtáros egyesület tagjai közül az MKE emlékéremre érdemes könyvtárosokat javasoljanak. Bognár Csilla elnök javaslatára Czupi Gyulát, a Halis István Városi Könyvtár igazgatóját jelölték, s az országos egyesület döntése értelmében kiérdemelte a díjat. A szakmai közösségért végzett elkötelezett, fáradhatatlan és példamutató munkásságáért, illetve a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetében az elmúlt évtizedekben végzett kiváló tevékenysége alapján kapta meg az MKE emlékérmet. A négynapos rendezvényen előadásokon, kulturális programokon, szakmai kirándulásokon gazdagították tudástárukat a könyvtárosok. A nagykanizsai Halis-könyvtár munkatársai a szakmai előadások közül az Élménykönyvtár – újítás és tapasztalat a könyvtárosi munkában címűt hallgatták meg. A szemlélet központi eleme, hogy a látogató és könyvtáros egyaránt érezze jól magát a bibliotékában. A beszámolóból kiderült, hogy az újításokat, az önismeretet, a kreativitást, a kapcsolatokat, a meséket és a kortárs irodalmi alkotásokat miként lehet jól használni, s milyen inspiratív lehetőségek vannak mindezekben.

Jótékonysági napot tartottak az Aquacityben

Több ezer vendéget vonzott a jótékonysági nap az egerszegi Aquacityben szombaton. Az időjárás is kegyeibe fogadta a 21. jótékonysági napot, a parkolók már délre szinte megteltek, bent a medencék felől hullámzó zsivaj füsttel, finom illatokkal keveredett. A rendezvénnyel klinikai mikroszkóp és audiométer beszerzését támogatták, amihez12 millió forintot remélt összegyűjteni a Zala Megyei Szent Rafael Kórház. Ebben az évben 58 főzőcsapat jelentkezett, mondta Balaicz Zoltán polgármester. Ez is mutatja, hogy a város közössége számára a jótékonysági nap olyan rendezvénnyé vált, amire mindenki nagyon készül. A polgármester szólt arról is, hogy korábban zsűri értékelte az étkeket, ám ez olyan kemény próbatételnek bizonyult, hogy erről már letettek. A főzésből a pártok, szervezetek, intézmények, cégek mellett baráti társaságok is kivették részüket. Az 58 főzőcsapat által gyűjtött pénz 3 millió 254 ezer forint. Szombaton összesen 3.254 vendég fordult meg az AquaCityben, a belépőkből 3 millió 960 ezer forint gyűlt össze. Ezúttal 27 cég 3,3 millió forintot ajánlott fel. Tehát a jótékony célra befolyt teljes összeg 10 és fél millió forint, írta Balaicz Zoltán a nap végén közösségi oldalán.

Kvártélyház: öt kategóriában tízen kaptak elismerést

A szokásoknak megfelelően szombaton, az évad utolsó előadása után átadták a hagyományos kvártélyházi elismeréseket, köztük a 2016-ban alapított Szidónia-díjat. Idén összesen tízen érdemelték ki az öt kategóriában kiosztott elismeréseket. Tompagábor Kornél, a Kvártélyház Szabadtéri Színház igazgatója, rendezője elsőként a Kvártélyház Junior díjat adta át két fiatal munkatársának, Simon Bence Zsoltnak és Nagy Mártonnak. A pezsgő alakításért járó Pezsgő díjat az idei bemutató két női főszereplője, Dura Veronika és Támadi Anita kapta. Az idén alapított és egyszeri Arany Telefon díjat D. Varga Ádám vehette át a tavaly bemutatott és ez évben is nagy sikerrel játszott Meseautó című musical-comedyben Halmos Aladárként nyújtott alakításáért. Idén három új taggal bővült az örökös tagok névsora: Jámborné Némethy Mária öltöztető, valamint Szittyai Borbála és Szalai Zoltán került fel rá. A 2016 nyarán alapított Szidónia-díjat idén Szőke Julianna jelmeztervező és az Ájlávjú egyik férfi főszereplője, Szentgyörgyi Dániel érdemelte ki, aki viszont nem lehetett jelen az ünnepen, ugyanis pénteken kórházba került. És itt a csavar: az évad utolsó két előadására a rendező, Tompagábor Kornél ugrott be a Férfi szerepébe. Így a közönség arról is megbizonyosodhatott, hogy nemcsak jó rendező, de színésznek sem utolsó, ráadásul musical-revü lévén énekhangját is megmutathatta