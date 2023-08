A homokkomáromi Kisboldogasszony-templomban minden hónap 13-án tartanak engesztelő estet. A kiskanizsai Szent Ferenc Zarándokközösség tagjai tíz éve, 2013 augusztusában ide szervezték az első közös programjukat, amit azóta folyamatosan megismételnek. Horváth György, a közösség alapítója portálunknak elmondta: a vasárnapi zarándoklatra szeretettel hívták mindazokat, akik az elmúlt tíz év során velük együtt zarándokoltak, így zalai tagjaikon kívül számos távolabbról, például Budapestről érkezett személy is csatlakozott hozzájuk.

- A homokkomáromi zarándoklataink során minden évben egy-egy alkalommal csatlakozik hozzánk dr. Székely János szombathelyi püspök atya is, aki ilyenkor egyben a lelki vezetőnk is. Idén erre az alkalomra most, a tízéves évfordulónkon került sor – folytatta Horváth György, majd hozzátette: az egyházi méltóságok közül többen is elvállaltak már hasonló feladatot, egy hónapja dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek tette meg velük a Kiskanizsától Homokkomáromig tartó, mintegy tíz kilométeres utat, de volt, hogy dr. Beer Miklós, a váci egyházmegye nyugalmazott püspöke is velük tartott.

Dr. Székely János püspök nemcsak az augusztusi homokkomáromi zarándoklatnak volt lelki vezetője, de a Kisboldogasszony-templomban megtartott ünnepi szentmise főcelebránsa is. Prédikációjában az emberi áldozatvállalás fontosságáról, illetve Isten feltétlen szeretetéről beszélt. Úgy fogalmazott: ha szeretünk valakit, minden körülmények között örömmel és hálával fogadjuk el őt.

A homokkomáromi engesztelő est ezúttal is a Szűzanya tiszteletére megtartott körmenettel zárult, amire 62 településről mintegy ötszáz hívő érkezett.