Mint arról lapunkban is beszámoltunk, augusztus elején természeti katasztrófa, özönvízszerű esőzés, valamint annak következtében kialakult árvíz sújtotta a szomszédos Szlovéniát. A természeti csapás jeletős károkat okozott az infrastruktúrában, az állami és önkormányzat vagyonban, valamint számos helyen magántulajdonban is. Lakóépületek sérültek, váltak lakhatatlanná, amiatt többeket ki kellett költöztetni otthonaikból. A károk enyhítésére nemzetközi segélyakciók is indultak, ehhez csatlakozott a szombathelyi egyházmegyei karitász, amely egymillió forint értékű segélyadományt – többek között talicskákat, lapátokat, illetve két raklapnyi fertőtlenítő- és tisztítószert – ajánlott fel a muraszombati püspökség részére. A segélyadományt egy korábbi zalaegerszegi káplán, a jelenleg a szentgotthárdi Nagyboldogasszony plébánián szolgáló Bodorkós Imre atya vezetésével Markovci településre szállították, amelynek plébánosa, Horvat Dejan atya vállalta, hogy azt továbbjuttatja a katasztrófa által egyik legjobban érintett területre, a koroskai régióba. A szombathelyi egyházmegyei karitász és a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-plébánia tovább kívánja a segélyakciót folytatni, amihez a hívek segítségét kéri.