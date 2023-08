A fiatalember mindent kipróbált a vendéglátásban, s a szakácsmesterség mellett tette le a voksát. Eltökéltségével, a gasztronómia iránti alázatával és feltétlen szorgalmával példát mutat kortársainak. Hallgatóinkkal megismerteti az ízutazásának lényegét, de beszél arról is, hogy miként látja a magyar gasztronómia jövőjét.

S ezúttal plusz tartalmat is adunk hallgatóinknak, hiszen miután az ifjú séf beszélt az ételekről, egy galériát is megtekinthetnek, ahol néhány általa készített finomságot is bemutatunk.