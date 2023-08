Bár a gyermekeknek gyakran ki kell lépniük a komfortzónájukból, a megszokottól való eltérés mégis hatékonyan hozzájárul az önállósodás folyamatához. Talán mai összeállításunk is bizonyítja, a táborozás csapatmunka, ezt pedig nem lehet elég korán elkezdeni.

A játékokon és az önfeledt szórakozáson túl az iskolában megszerzett ismeretek bővítésére is kiválóan alkalmasak azok a tematikus nyári táborok, amelyekről helyszíni riportok formájában számolunk be. A tartalmas zalai nyári elfoglaltságokról szól a kétrészes Zaol-podcast összeállítás, amelynek második adásában csillagnézőbe indulunk, interaktív állatvédelmi napközibe látogatunk és bekukkantunk a nagykanizsai Kisinas táborba is.