A Zalaegerszeg fejlődését bemutató biciklis várostúrára szóló országgyűlési képviselői meghívást a polgármester mellett ez évben is elfogadta dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, Zala vármegyei rendőrfőkapitány, Takács Ottó tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelem vezetője, dr. Andor László városi rendőrfőkapitány, Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor Színház igazgatója és felesége, Frauenhoffer Márta, a városi televízió és rádió főszerkesztője, Horváth A. Attila, lapunk főszerkesztője, Ladányi Ibolya, a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetője, dr. Med. Habil Gasztonyi Beáta PhD, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatója, dr. Sifter Rózsa főispán, a Zala Vármegyei Kormányhivatal vezetője. (A főispán és a főigazgató később csatlakozott.) A cél az, hogy a beruházások mellett a kerékpáros közlekedést is megismerjék a résztvevők, de a Gébárti-tó vízén ezúttal a sárkányhajózást is kipróbálhatták. Ebben a Zalaegerszegi Kajak-Kenu-Sárkányhajó Egyesület vezetői, tagjai segítették őket, a kormányos szerepét Várnai Tibor, az egyesület elnöke vállalta magára.

A túra végi helyszínen Balaicz Zoltán polgármester szólt a 2017 óta a tó körül zajló fejlesztések, beruházások soráról. A korábban készült kápolna, a játszótér, a korábbi nevén Kézművesek Háza, a jurtának helyt adó bővítés és a sírjelpark mellé sorakoznak fel a kikötők és a hidak, a pihenőhelyek és a stégek, valamint a Fehér Hattyú étterem bővítése, amely kiegészül a halőrház helyén létesítendő közösségi térrel, ahol csoportos rendezvényekre nyílik mód. A tó mára teljesen körbejárható, így a növekvő forgalom indokolja a hamarosan elkészülő zúzalékos parkolóhely kialakítását, amely a meglévő kapacitást 20 hellyel egészíti ki. Mindemellett a 17 év után a város kezelésébe visszakerült tóstrand szolgáltatásait is megújította a város, jelezte a polgármester.