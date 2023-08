- Ez egy nagy vállalkozás, mert két nagy tudásanyag találkozásáról van szó. Mindkettő abból az egységes, egylényegű világból jön, ami a régmúlt időkre jellemző, és amiben nagyon nagy tudásbázis van - bocsátotta előre Gaál Zsuzska.

Hozzátette, a mesékben tükröződik az égbolt, az asztrológia pedig, ha a mesével kapcsolják össze, egy mélyebb, önismereti utazás lehetőségét kínálja az ember számára. E cél elérését a mesék és az asztrológiai képlet együttesen eredményezi. Hogyan határozható meg, s miből áll a képletünk? Mint az asztrológus és meseterapeuta fogalmazott, mindenki saját energiatérképpel születik, amihez a környezete még nem adott hozzá semmit. Egyénenként más és más az energetika, az égitestek, bolygók már születésünk pillanatában hatnak ránk. Mindegyik különböző energiával tölti meg a személyiségünket. Ez természetesen az utunkat is meghatározza. 12 életterületünk vagy más néven házunk van, melyeken át kell haladnunk.

Életünk során az én házától a birtokláson át az elengedésig, az önmegvalósításig és a jó értelemben vett elvonulásig lehet eljutni. Ezekhez kapcsolódnak a csillagjegyek. Nincs jó és rossz energia, ha a bennünk rejlő erőt tudati szinten éljük meg, akkor az mindig segíti az előrehaladásunkat. A találkozókon 12 mesét dolgoznak fel, ezeket a terapeuta úgy választja ki, hogy illeszkedjen ahhoz az életterülethez, amivel éppen foglalkoznak. Amikor például a kapcsolatokról esik szó, ehhez illő mese kerül a résztvevők elé.

Gaál Zsuzska szerint sokat lehet tanulni a mesékből, s ez nemcsak a gyerekekre, a felnőttekre is igaz. A magyar és az egyetemes kultúrkincshez tartozó népmesék az életről szólnak, mintát adnak arra, hogyan éljünk, működjünk. Segítik például a veszteségek megélését vagy a boldog öregkor elérését. Választ adnak azokra a helyzetekre, melyekkel a mindennapokban kell megbirkóznunk. Az asztrológia ugyanakkor azt mutatja meg, hogy az adott személy a saját energetikai bázisával ezt hogyan tudja megvalósítani.

A foglalkozások szeptember közepétől 3-4 fővel indulnak. Gaál Zsuzska szerint általában hölgyek érdeklődnek a lehetőség iránt, de azt tapasztalja, ha férfiak is csatlakoznak a társasághoz, színes elemekkel egészítik ki a nők gondolatait, s bátrabbnak bizonyulnak az elvonatkoztatásban.