A romos, rossz állapotban lévő épületek bontása zajlik jelenleg, hogy azután 36 férőhelyes parkoló létesüljön, majd visszaépüljön az egykori mérlegház, amely ikonikus épülete volt a piacnak, így várostörténeti értékkel bír. A közlekedési csomópontként is funkcionáló belvárosi terület egyben közösségi tér is. A tervek szerint a felújítás végén az egykori egerszegi végvár egyik bástyáját is jelzik majd a téren.

Az érintett terület jelenlegi állapotáról szóló tájékoztató jelezte, bizonytalan közlekedési szabályok uralkodnak, a közlekedési területek zsúfoltak, a parkoló autók iránya esetleges, összekeveredik a gyalogos és gépjárműforgalom. Ezek megszüntetése, szabályozása elengedhetetlen. További problémát okoz az aszfaltburkolat töredezettsége, illetve a térkő burkolat egyenetlen csatlakozása, ami a balesetveszélyesség mellett az irányított vízelvezetést is akadályozza. A csapadékvíz-elvezető rendszer megújítása is indokolt. Rendezetlen határvonalak jellemzik a teret az egyes funkcióváltásoknál, a meglévő zöldterületek gondozatlanok.

A tér arculata tehát hamarosan megújul, rendezetté válik, méghozzá négy ütemben. Az 1. ütemben megvalósult a Mérleg térrel határos Budai Nagy Antal utcai szakaszon a gyalogosok biztonságos átkelését lehetővé tevő kijelölt gyalogos átkelőhely, a 2. ütemben elbontják a meglévő lakóépületeket és létrehozzák a telken belüli közműcsatlakozásokat, majd a leendő Mérlegház alól kiváltják a meglévő gáz- és szennyvízvezetéket, a 4. ütemben pedig a közösségi tér súlypontjában elkészül a Mérlegház. A közbeszerzési eljárás már zajlik.