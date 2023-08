Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, a szimpózium házigazdája elmondta: az idei már a 27. alkalom, hogy Letenyére várták a helyi és környékbeli képzőművészeket, akik mellé ezúttal is a vonyarcvashegyi Balaton-Art és a kőszegi Csók István Művészeti Kör tagjai, valamint a horvátországi és szlovéniai barátaik csatlakoztak.

- A Mura-Art Nemzetközi Festő Szimpózium jelentőségét nem csak az alkotás adja, hanem a közösség öröme is – folytatta Dömők József. – Az a csapat, amely jelen volt az alkotónapon, már hellyel-közzel négy-öt éve összetartozik, bár mindig vannak változó arcok, hiszen maradnak el, illetve jönnek is új képzőművészek. A beszélgetésekkel, tapasztalatcserékkel egymást is inspirálják, s mindig nagyon értékes művek születnek.

A szimpóziumon több technika – az olaj, az akril és az akvarell – is megjelent, s mint azt a résztvevők elárulták, vannak köztük grafikusok is, ám az alkotónap jellegéből adódóan ők is ecsetet fogtak a kezükbe. A témaválasztást a szervezők rábízták a képzőművészekre, ugyanakkor – miután az előző nap mutatták be a letenyei települési értéktárral kapcsolatos kiadványt – sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy a város jellegzetes épületeit, épített értékeit vagy természeti kincseit örökítsék meg.

- Az elkészült festmények nálunk maradnak – jegyezte meg Dömők József. – Egy hónapon keresztül a városi könyvtárban lesznek láthatóak, majd azt követően a letenyei intézményekbe kerülnek, illetve protokollajándékként adjuk tovább őket.