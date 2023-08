Az olimpiai pályán, gyenge szeles időben a Szamuráj Jack lett az abszolút győztes, így Svastits Attila kormányos és csapata állhatott a dobogó legfelső fokára, elhódítva a vándorkupát, valamint a fődíjat. Második helyen a tavalyi győztes Sas Katamarán (Prémer Tamás irányításával) futott be, a dobogó harmadik fokára pedig a Kannibálok legénysége állhatott, Büki Gáborral az élen.

Idén nemcsak a térség kikötőiből, hanem számos távolabbi településről is érkeztek versenyzők, így Balatonfenyvesről, Balatonmáriáról, Fonyódról, Badacsonyból, sőt: a környéken élő külföldiek közül többen is eljöttek. Gárdos Péter fő szervező, a Keszthelyi Túravitorlás Club elnöke szerint ez is bizonyítja a verseny növekvő népszerűségét.

Az államalapítás ünnepén a parti programsorozattal is kitett magáért a a rendező közösség. Ínyenc gasztroudvarral, kifogyhatatlan italválasztékkal, gyermek- és zenés programokkal szórakoztatták a nagyérdeműt, sőt az idén bevezetett sétálójegy is meghozta a várt eredményt, hiszen estére megtelelt a keszthelyi kikötő, ahol a programsorozatot tűzijáték koronázta meg.

Gárdos Péter úgy fogalmazott, a dátum mintegy 40 éve adott, így jövő augusztus 20-án mindenkit visszavárnak, s bíznak abban, hogy akkor még az ideinél is többen neveznek, amellyel a rangos verseny újabb rekordot dönthet.