Szerdán kora este a Fő tértől a Balaton-partig vonultak fel – a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar vezetésével – a város elöljárói, az ország borlovagrendjei s persze az érdeklődők. Az árnyas fák alatt felállított színpadon Manninger Jenő, Keszthely polgármestere arról is beszélt, évtizedek óta erős lábakon áll a magyar borászat és folyamatosan fejlődik a hazai borkultúra, sok ágazat számára példát mutatva.

– Mindennek fontos része a Keszthelyi borfesztivál, amely beírta nevét a zalai s a balatoni térség meghatározó eseményei közé, és viszi jó hírét kiváló borainknak és borászainknak – hangsúlyozta a város első embere, hozzátéve: „ünnep a javából ez az öt nap, amikor a bor kerül a figyelem középpontjába”.

Az idei borünnep is városi felvonulással indult, a menet élén (b-j) Vozár Péterné alpolgármester, Manninger Jenő polgármester s két képviselő, Nemes Klára és Csótár András haladt

Fotó: Péter B. Árpád

Manninger Jenő fontosnak nevezte a hagyományok őrzését és népszerűsítését, amire a Festetics-örökség is kötelezi a várost. Emlékeztetett: a Georgikonon 226 éve képeznek agrárszakembereket, ennek része a szőlészeti ismeretek oktatása is. E térségből származik például a Cserszegi fűszeres, a Nektár, a Korona, a Pátria és a Helikon dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítőnek köszönhetően, akire hálás szívvel emlékezik Keszthely is, fogalmazott a polgármester, aki azt mondta: „a bor mellett jó beszélgetni, s így találhatunk igazi társakat”.

Koczor Kálmán, a Magyar Borrendek Országos Szövetségének elnök-nagymestere kiemelte, „őseink elkezdték a Kárpát-medencében a szőlőtermesztést, a kulturált borfogyasztást, s ezt a mai napig őrizzük, gyakoroljuk”. Jelezte: nem illik azt mondani, hogy mi különbek vagyunk bármely bortermelő nemzetnél, de „vagyunk olyanok, mint mások a világban, s legyünk büszkék azokra az eredményekre, amelyeket elértünk. Keszthely pedig mindebben elöl jár”.

Manninger Jenő szerint ünnep a javából ez az öt nap, a színpad jobb oldalán dr. Barzsil József és Koczor Kálmán

Fotó: Péter B. Árpád

Dr. Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) főtitkára kifejtette, a borokat illetően is alkalmazkodni kell az x- és az y-generáció igényeihez. Ennek jegyében születtek meg a borkoktélok, amelyek közül kétfélét a fesztiválnyitány közönsége is megkóstolhatott. Ezek receptúrája már elérhető a HNT honlapján, s talán ezek által a bort nem kedvelő emberekhez is közelebb hozhatják e nemes nedűt, fogalmazta meg a célt a főtitkár.

Dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnök-nagymestere – aki megemlékezett dr. Bakonyi Károly emberi és szakmai nagyságáról, jövőbe mutató munkásságáról – leszögezte: „a céljainkból nem engedünk, s ragaszkodunk a hagyományainkhoz”.

Dr. Brazsil Dávid kezében a két új borkoktél, ezeket elsőként Manninger Jenő, Koczor Kálmán és dr. Barzsil József kóstolta meg

Fotó: Péter B. Árpád

A borünnepen, a kulináris élvezetek mellett, vasárnapig kulturális programok, koncertek várják a publikumot, késő esténként pedig bulizenék csábítanak akár táncra is a Balaton-parton.