- Két zenekar, a Zaklatás és a TMK tagjaival sokat beszélgettünk, hogy össze kellene hozni egy fesztivált, ahol a motorsportot a rockzenével elegyíthetjük. Ehhez a pálya ideális helyszínt kínált - idézte fel az ötlet eredetét Vas Tibor, az Egerszeg Gokart Egyesület elnökségi tagja.

A szót tett követte, s augusztus 26-át jelölték ki a rendezvény időpontjaként. Erre az ingyenes programra a két együttes fellépésével, illetve autós, motoros, gokartos bemutatókkal készülnek. Nemcsak nézni, gokartozni is lehet majd 7-től 80 éves korig. A gyermekek esetében 7 éves kortól és 130-140 centiméteres magasságtól ajánlják a járművek kipróbálását.

A szervezet egyébként közel 20 éve alakult, jelenleg 13 taggal működik. Vas Tibor szerint a környéken hiány van motorsportból, főleg a gyermekeknek való fajtából. Ezt a problémát szeretnék orvosolni, s a családok és a fiatalok érdeklődését felkelteni. A héten ezért 8-14 évesek részvételével tábort szerveztek, azokra számítva, akik a későbbiekben akár versenyezhetnek is. Az első napon szintfelméréssel, időméréssel kezdtek, s már délután azt tapasztalták, hogy többen sokat fejlődtek. Megismerkedtek a gokart történetével, technikai ismeretekkel gazdagodtak, sőt még szerelhettek is. Vas Tibor azt látja, egyre többen fordulnak hozzájuk, ők pedig szeretnének több versenyzőt kinevelni a vármegyéből, illetve a Dunántúlról. Egy eredményes gokartost csak elindítani tudnak, a megmérettetésekhez már csapat és technika is kell.

Ketten is haladhatnak a pályán

Fotó: Tenki Zoltán

Az adottságok tekintetében alaptehetségre, jó reflexre van szükség és arra, hogy az illető tudja, mit miért tesz. Ami azonban nem hiányozhat - ahogy Tibor mondja - a gyakorlás, a gyakorlás és a gyakorlás. Egyesületükhöz Celldömölk környékéről, Szombathelyről és Nagykanizsáról is jönnek, hogy azt az életérzést, amit a gokartozás ad, átélhessék. Ennek lényegét Tibor így fogalmazta meg: - Amikor beülök a gokartba, megszűnik körülöttem a világ, csak a pálya van, a gokart és én, meg a jelen pillanat.

Aki hasonló élményekkel szeretne gazdagodni, látogasson el szombaton a Féktelen Festre, ahol lehetőséget adnak arra, hogy ezekből a gondolatokból valóság legyen.