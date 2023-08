A Göcseji Falumúzeum napját tartják vasárnap, augusztus 20-án, amikor ingyenes a belépés. Ez alkalomból 13 órától tartanak szakmai bemutatót a közel 230 éves barokk Klügel-orgona felújításáról, amit követően Mátyás István orgonaművész koncerteket is ad 14.30-tól, 15.30-tól és 16.30-as kezdéssel, ezekre előzetesen regisztrálni kell a Göcseji Múzeum honlapján. A délután folyamán 14 órától a Harangláb Együttes muzsikál a zeneportán, fél háromkor kezdődik a Gastro Stand Up Show, Vajtó László humorral fűszerezett interaktív műsora. ezzel egy időben népmese, körtánc lesz a meseportán a Tarsoly - Erdélyi Mezőségért Egyesület műsorában. Kísérő programként a pajtagalériában megtekinthető a Göcseji arcok, pillanatok című fotókiállítás, Hangya Ágnes fazekas műveit a fogadóépületben állítják ki. A Bogáncs Állatmenhely is tart bemutatót és lesz kézműves játszóház, körhinta, fajátékok, fenntarthatósági élménypont, pónilovaglás, szekerezés, kézműves kirakódóvásár, lacikonyha, büfé, pattogatott kukorica, mézeskalács.