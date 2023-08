Egregyen, a múzeum melletti parkban, illetve a belvárosi átriumban három napon át természetközeli programok, workshopok, kézművesek, filmek, zenészek, gyerek- és kreatív foglalkozások, valamint LelkiFröccs-beszélgetések is várták a vendégeket. Ezen túl fellépet az Igricek, Hajdu Klára és Szakonyi Milán, a Brumi Bandi Band, Ivett és a JB Jazz, a Vagabond Trio, Gercsó Krisztián és Hrutka Róbert pedig zenés irodalmi esttel és dedikálással várta a közönséget szombaton.

– A mai kor turistája egyre tudatosabb, s az emberek jó része aszerint választ úticélt, hogy ott milyen szolgáltatások rendelkeznek akár fenntarthatósági bizonyítvánnyal – mondta Pálffy Tamás, a város turisztikai cégének ügyvezető igazgatója. – Egyre inkább szempont, hogy az éttermek helyi alapanyagokat használnak-e, a hotelek pedig alternatív forrásokból nyerik-e a szükséges energiát. Egyértelmű: a jövőben előnyben lesznek azok a helyszínek, amelyek figyelnek arra, hogy fenntartható és zöld szolgáltatásokat nyújtsanak.

A Babos-Piller duó a csepergő eső ellenére is elbűvölte a publikumot

Fotó: Péter B. Árpád

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. első embere hozzátette, egy felmérés is bizonyítja, a turisták – különösen Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban – akár 30-40 százalékkal is hajlandók többet fizetni olyan szálláshelyeken, amelyek fenntartható módon működnek. Pálffy Tamás leszögezte: Hévíz is egyre inkább ezen az úton jár.