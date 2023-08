Ötödik alkalommal tartja meg jótékonysági napját augusztus 10-én, csütörtökön a zalaegerszegi Czukorka Házi Kézműves Sütöde. Az elképzelés - mint Facebook-oldalukon írják - évekkel ezelőtt egy családtag tiszteletére született meg. Egy napi bevételüket most a Down Mosolyambulanciának ajánlják. Mint fogalmaztak, az édesszájúakra számítanak, akik egy szelet süti elfogyasztásával is támogathatják a szervezetet, melynek tagjai megérdemlik a figyelmet, a szeretetet és a törődést.