Mint azt Balogh László polgármester elmondta: az önkormányzat az elmúlt években közel 55 milliárd forint felhasználásával fejlesztette Nagykanizsát és térségét, köszönhetően a kormányzati támogatásnak.

- Elkészült az M70-es autóút kétszer kétsávos gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése, új ipari park került kialakításra és a Mura Program keretében az erdei kisvasút fejlesztése is megtörtént a térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében - sorolta a polgármester, majd hozzátette: több, a város és térsége számár fontos fejlesztés jelenleg is zajlik. - A Kanizsa Aréna megépült, a Mura Program keretében történő kerékpárút fejlesztés is hamarosan befejeződik.

Balogh László polgármester arról is tájékoztatott, hogy a minisztérium álláspontja szerint a háborús helyzet és az elhibázott szankciós politika miatt a Modern Városok Program keretében tervezett többi beruházást - sportuszoda, a Ferences rendház felújítása, illetve a konferencia és rendezvényközpont - felül kell vizsgálni. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ezekről a fejlesztésekről le kell mondania Nagykanizsának.

Cseresnyés Péter, a város országgyűlési képviselője elmondta, hogy a nagykanizsai önkormányzati baloldali képviselők a város fejlődését akadályozó, hátráltató tevékenysége ellenére a kormányzat támogatja Nagykanizsát, amit az elmúlt több mint három év is bizonyít, és bizonyítja ez a levél is. E kapcsán a képviselő is idézett Lázár János leveléből. Mint mondta: a tárcavezető kategorikusan leszögezte, hogy a Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti 74-es út négysávosra történő bővítése érdekében a minisztérium minden meg fog tenni, így remélhetőleg még ebben a ciklusban elkezdődhet a fejlesztés.

- Ahogy az Lázár János leveléből is kiderül, mindenfajta helyi baloldali híresztelés ellenére folytatódik a délkeleti elkerülő út kialakítása, illetve a 74-es főút négysávosra történő bővítése, ez utóbbiról egyébként személyesen többször tárgyaltam Orbán Viktor miniszterelnök úrral is, aki pontosan tudja, hogy mindkét város számára fontos ez a beruházás - fogalmazott Cseresnyés Péter képviselő.