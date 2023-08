Néhány éve már az online tér a csalások kedvelt színtere.

- Az elkövetők a világhálón nagy zsákmányra tehetnek szert, s kisebb-nagyobb késéssel hazánkban is megjelennek azok a csalástípusok, amiket előzőleg Európában vagy a szomszédos országokban tapasztaltak - mondta Tóth László rendőrőrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője.

Kiemelte, ezeknek több változata van, például az elkövetők bankbiztonsági szakembernek adják ki magukat. Vannak apróhirdetési oldalakhoz, máskor szolgáltatókhoz, köztük futárcégekhez kapcsolódó csalások. Gyanakodjunk, ha a banki szolgáltató munkatársa azzal hív fel, hogy gyanús tranzakció történt, és ennek leállítására különböző tevékenységeket kell elvégezni. Ha ilyen történne, a bankok automatikusan leállítanák a műveletet, továbbá sose kérnének senkit arra, hogy próbautalást, vagy vásárlást hajtson végre, esetleg helyezze át a pénzét egy biztonságos számlára. Személyes- és kártyaadatokat, CVC-kódot sem kérnek így. Ha a csalók megszerzik ezeket az adatokat, kizárnak bennünket a netbankból, ők rendelkeznek a megtakarítással, majd végignézhetjük, ahogy eltűnik a pénz a számlánkról. Az ijedtséget, a pánikot használják ki, miközben nagyon meggyőzően kommunikálnak. A megoldás, ha a netbankon keresztül letiltjuk a számlát, illetve személyesen felkeressük a bankot, hogy tisztázzuk a helyzetet.

A másik gyakori módszer az apróhirdetési oldalakhoz köthető. A meghirdetett tárgy iránt szinte azonnal érdeklődik egy vevő, aki a szállítást és a fizetést is intézni akarja. Ezután a hirdető telefonjára, e-mailjére érkezik egy link, s minden a megszólalásig hasonlít a szolgáltató felületéhez. A linkeknél gyanús lehet, ha a .hu végződés helyett .hu.com vagy .ly szerepel. Itt is adathalászok áldozatai lehetünk.

- Ha eladnánk egy tárgyat, tisztázzuk, hogy a vevő hogyan akar fizetni, melyik szolgáltatóval küldjük el mi a tárgyat, sose adjuk meg az adatainkat - javasolta Tóth László. Hozzátette, a használt cikkeket kínáló oldalak saját felületén belül bonyolítsuk le a vásárlást, külső e-mailről kapott linkre ne kattintsunk! Ha valami nem a hétköznapi módon történik, el kell állni az értékesítéstől, vásárlástól. Egy korábbi csalástípus is újjászületőben van, amikor külföldről, például Tunéziából telefonálnak, s váratlan nyereményről, valakinek a rosszullétéről vagy egy nem várt örökségről mesélnek. Különböző költségekre hivatkoznak, s így szabadítják meg az áldozatot a pénzétől. Előfordult, hogy valaki öt-hat utaláson is túljutott, azt remélve, hogy egy ügyvédi irodával levelez és a kifizetett összegek a hatalmas örökség ügyvédi díjai.

Újabban a rendőrségre is hivatkoztak már, s a parkolási bírságok állásával kapcsolatban küldtek üzenetet. A kiszemelt linket kapott, amire kattintva ellenőrizhette, hogy van-e parkolási bírsága. Tóth László felhívta a figyelmet, a rendőrség semmilyen körülmények között nem szed be parkolási díjakat. Ha valakit bírsággal sújtanak, arról mindig hivatalos levélben, határozatban értesítik. A befizetés banki átutalással vagy csekken történik, de a parkolási díjak beszedése nem a rendőrség feladata - tette hozzá a rendőrőrnagy.