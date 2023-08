A fiataloknak Szmodics-Tugya Beáta történész-muzeológus, archeozoológus mesélt az édesanya és lánya életéről. A nyelvi táborosok arról is hallhattak, mennyire fontos a nyelvtudás: a két nagykanizsai festőművész nyelvismeret nélkül indult neki a nagyvilágnak, nem is volt egyszerű számukra az új élet kezdete. Hallhattak kitartásukról, szorgalmukról, hitükről is. Céltudatosságuk ma is példaértékű minden ember számára. A múzeumban a művésznők festményeiből is bemutattak a gyerekeknek egy csokorra valót, de a diákok is alkottak: életre keltették a művésznők vázlatait.