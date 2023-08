A Dóka Éva Pincészethez tartozó 24 hektáros területen sokféle szőlő terem, köztük olasz- és rajnai rizling, furmint, kékfrankos, merlot, cabernet franc, Pátria, Nektár, s nem hiányzik a sorból a chardonnay és a pinot noir sem. Sok a fajta, de a feladat is, s az idei év a borászatot komoly kihívásokkal szembesítette.

- Az extrém csapadék miatt kicsit hűvösebben indultunk, a szőlő később fakadt, a virágzás ideje is később jött el - mondta érdeklődésünkre a pincészet szőlész-borásza, Tarsoly Róbert.

Hozzátette, nem voltak optimálisak a körülmények a virágzás idején, akkor hűvösebb és kevésbé napsütötte volt az idő. A termékenyülés szintén elmaradt a várttól, s ehhez társult még több kórokozó, elsősorban a peronoszpóra megjelenése. Az időjárási feltételrendszer, ahogy más borászoknál is látta, helyenként fürtperonoszpóra-tüneteket okozott, ami terméskieséshez vezetett. Ők másfélszer annyit permeteztek, mint amennyit egyébként más évben szoktak. Úgy véli, azok a fajták, amik nem károsodtak, átlagos termést hoznak, de pincészetüknél is lesz terméskiesés. Problémaként említette a feketerothadást, ami egy-két táblarészleten tizedelte a termést.

Ami az értékesítést illeti, sokat tesznek a zalai borvidék nedűinek megismertetéséért. A többi zalai borásszal összefogva két éve van a zalai borvidéknek egy közösségi bormárkája, a Hegyke, amivel sok helyen népszerűsítik a borvidéket. A pincészetnek emellett több borkóstolója és meghívása is van. Tarsoly Róbert hisz abban, hogy ha folytatódik az időjárás szélsőségessé válása, felértékelődnek a zalai termőhelyek, hiszen itt még az aszályos években is van csapadék, jobban megőrződnek a savak, jó és tartalmas, gyümölcsös borokat tudnak készíteni.

Változó termésátlagot hozhat a szüret

Forrás: Dóka Éva Pincészet

A Reziben borászkodó Strázsai Zoltán is hasonló tapasztalatokról számolt be. Számára az évet a növényvédelem és a növényvédelmi problémák határozták meg. A betegségeket blokkolnia kellett, de foltokban itt-ott azért előfordult a lisztharmat, s volt peronoszpóra-fertőzés is. A nagy mennyiségű csapadék és a növényvédő szerekkel kapcsolatos ellátási problémák miatt emellett újabb betegségek is jelentkeztek. A borász szerint ugyan nem mindenütt, de szórványosan jelentkezett a feketerothadás, ami a környéken 2-3 éve okoz gondot. Ültetvényei egyébként Reziben 1,5 hektáron helyezkednek el, a termesztett fajták közül az olaszrizlinget, a muskotályt, a Nektárt és a Pátriát emelte ki. Általában 30 százalékos termésveszteségre számít, a csemegeszőlőnél ennél nagyobb mértékűre.

A csemege fajtákból tavaly nagy mennyiséget tudtak eladni, az ebből származó bevétel egy részét a növényvédelemre fordították. Ami jó hír, hogy a Nektár jól viselte a fertőzésveszélyes évet, a Pátria viszont érzékeny volt a lisztharmatra. A szürkerothadás ellen kiemelt védekezést folytatott az elmúlt 1,5-2 hónapban, s úgy látja, egyelőre a rothadás nem okoz gondot. A boroknál összességében átlagos évjáratra számít.

Ami pedig az elkövetkező időszak feladatait illeti, a borászok elmondták, jelenleg a pincékben és a területeken már a szüretre készülnek, s az ehhez szükséges munkálatokat végzik.