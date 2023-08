Az időjárás azért egy kissé beleszólt a szervezésbe, az Szapáry-Andrássy kastély parkja helyett most a épület udvarán kaptak helyet a főzőcsapatok, a gyermekprogramok, az egészségsátor és a kulturális műsor pedig átkerült a kastély magtár épületrészébe, ahol felállították a színpadot. A látogatók itt az állandó kiállításként elhelyezett helytörténeti gyűjteményt is megtekinthették.

A zenés fellépők előadását megelőzően tartották meg a főzőverseny ünnepélyes eredményhirdetését. Itt Nagy István polgármester elmondta, hogy a Szapáry-napok rendezvénysorozat a közel 200 lélekszámú település legnagyobb ünnepe, ezeken a napokon összegyűlik a falu közössége, hazatérnek az elszármazottak is, illetve ilyenkor tartják a gyereknapot. A polgármester kiemelte, hogy a koronavírus-járvány után is töretlen maradt az érdeklődés a program iránt, jól sikerült a tavalyi esemény két év kihagyás után és ez a siker kötelezte a szervezőket arra, hogy tovább kell folytatni ezt a hagyományt. Az idei Szapáry-napok az elmúlt hétvégén kezdődött, a Kerka Vízimalomban helyi alkotók munkáiból nyílt kiállítás. A főzőverseny minden évben a legnagyobb attrakciója a napnak, idén is jelentkezett 25 csapat előzetesen, és a rossz idő ellenére is 17 társaság nevezett be végül, akik elszántan és kitartóan elkészítették az étkeket.

A 1. helyet a Bruce Lee nevű csapat nyerte el, töltött káposztát készítettek, a díjat Salamon György és Kelemen Olivér (középen) vette át, balról Nagy István, Cseresnyés Péter, jobbra Bene Csaba

Fotó: Korosa Titanilla

Részt vett a rendezvényen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője és Bene Csaba, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, mindketten köszöntötték a résztvevőket, gratuláltak a szervezőknek és a csapatoknak.

A főzőversenyen résztvevő minden társaságot ajándékkal jutalmaztak, illetve külön díjazták a legjobb eredményt elért három csapatot. A továbbiak fellépők szórakoztatták a közönséget, az elmaradhatatlan tombolasorsoláson pedig értékes nyeremények, köztük egy Smart televízió is gazdára talált.