Ezúttal a „digitális nomád” élet szépségeiről és kihívásairól hallhatnak. A fiatal egerszegi lány három évig élt Portugáliában, mielőtt elindult önkéntes munkákat vállaló útjaira. Ahhoz is tanácsot ad, hogy miként készüljenek fel a hosszú távollétekre. Szó esik arról is, hogy vajon a világ mely tájain biztonságos az ott tartózkodás. Eddig 29 országot keresett fel Lilla, s hogy melyik lesz a 30., az egyelőre még számára is titok.