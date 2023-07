Milyen élményeket hozott haza Nepál mellett Indiából az „önkéntes utazó blogger”? Olvasóink tavaly ismerhették meg a csupaszív és mosoly Hegedüs Lillát, aki egy szál hátizsákkal önkéntesként látogatta meg Ázsia több országát. Járt Thaiföldön, Kambodzsában, Vietnámban. Dél-Amerikában és Ázsiában tett útjáról L-élek címmel írt könyvet, amit idén Budapesten a könyvhéten is dedikált. Ezúttal legújabb, élményekkel teli távol-keleti utazásáról mesél a Zaol-podcast hallgatóinak. A „digitális nomád” élet szépségeiről pedig a következő részben hallhatnak, amiben ahhoz is tanácsot ad, hogy miként készüljenek fel ezekre az utakra. Eddig 29 országot keresett fel Lilla, s hogy melyik lesz a 30., az egyelőre még számára is titok.

Namaste-val köszönt mindenki. A kép egy Ghandruk nevű hegyi faluban készült, ahol Lilla két napig túrázott.

Forrás: Hegedüs Lilla

Kathmandu, sztupa Nepál fővárosában, ahol leendő munkaadójával találkozott

Szinten Ghandruk. A hegyekben találkozott egy családdal, a kislány nagyon csodálkozva de kíváncsian szeretett volna velem barátkozni

A kolostor Pokharaban (Nepál), ahol Lilla élt. A szerzetes növendékek érkeznek teliholdkor imádkozni