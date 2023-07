Fiatalemberként került el Magyarországról, majd rögtön a párizsi Sorbonne Egyetemen találta magát, ahol évekig filozófiát és teológiát tanult. Majdnem a párizsi püspök alkalmazottja lett, de az élet úgy hozta, hogy helyette misszionárius papként tevékenykedett Afrikában. Közben nem csillapodott a természettudományok iránti szenvedélye, ezért először őslénytanból doktorált, majd belevetette magát a hidrogeológiába. Tanított többek között a Zürichi Egyetemen, valamint az ELTE-n is. Jelenleg Zala Vármegyében, azon belül is Tilajban éli nyugdíjas mindennapjait. A ZAOL podcast vendége Dr. Müller Imre geológus, polihisztor, világutazó, számos hazai és külföldi egyetem címzetes professzora, akivel a hazai gombafajokról, a vízkutatás bonyodalmairól, az afrikai évekről és kutatási területeiről egyaránt beszélgetünk. Műsorunk első részét itt hallgathatják, később felületeinken megtalálják majd a folytatást is.